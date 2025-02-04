Отмечается, что в пакет помощи могут войти 4,7 тысяч авиабомб и бронированные бульдозеры.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Белый дом запросил у Конгресса разрешение на продажу оружия Израилю. Общая стоимость контракта может составить один миллиард долларов.

Примечательным является список вооружений, который Израиль планирует получить от Соединённых Штатов Америки: 4,7 тысяч авиационных бомб массой 1000 фунтов (общая стоимость - 700 миллионов долларов), а также бульдозеры компании Caterpillar на 300 миллионов долларов (по такой цене можно приобрести более сотни единиц техники). Не стоит исключать, что бульдозеры могут быть использованы для разбора завалов в секторе Газа (в Вашингтоне считают, что только на уборку руин в анклаве уйдёт около пяти лет), но что касается авиационных бомб - непонятно, зачем они израильской армии, учитывая заключённые соглашения о прекращении огня с ХАМАС и «Хезболла». Вполне вероятно, что всё запрошенное оружие и техника будет задействовано для сноса домов в анклаве перед его полным восстановлением.

The Wall Street Journal напоминают, что в отдельных случаях американское правительство запрашивает у Конгресса разрешение на продажу оружия, если сумма сделки превышает установленный порог. В таком случае вопрос обсуждается комитетами по иностранным делам в составе Палаты представителей и Сената, а после - общем на голосовании.