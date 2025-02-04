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Nacvark
Рубио сообщил, что Госдеп не ведёт переговоры с Канадой о вхождении в состав США
Приоритетным он видит вопрос пошлин, учитывая соседство стран.

После победы на президентских выборах Дональд Трамп неоднократно высказывался насчёт того, как Канаде было бы выгодно войти в состав Соединённых Штатов Америки на правах 51-го штата. Даже после инаугурации политик не отказался от своих слов и буквально несколько дней назад рассказывал о том, какие Оттава получит льготы в случае отказа от суверенитета. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже говорил о том, что его страна никогда не станет 51-й штатом.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио в интервью Fox News заявил, что его ведомство не ведёт переговоры с канадской стороной о вхождении государства в состав штатов. При этом чиновник подчеркнул, что Государственный департамент сейчас сосредоточен на наиболее актуальных вопросах, например пошлинах, которые оказывают влияние на американо-канадские отношения.

«Мы всё ещё соседи. И всегда будем соседями», - напомнил он.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп отсрочит на месяц введение пошлин на импорт товаров из Канады. Решение обусловлено согласием Оттавы усилить безопасность на американо-канадской границе, снизив случаи нелегальной миграции и контрабанды запрещённых веществ в штаты.

#сша #канада #марко рубио
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