Издание WSJ ранее сообщало, что один из платежей, предназначенных для строительства АЭС «Аккую», был заморожен по решению Минюста США.

Не так давно издание The Wall Street Journal писало о том, что Министерство юстиции Соединённых Штатов Америки заморозило два миллиарда долларов, поступивших из России на счёт в американском банке JPMorgan для строительства первой в Турции атомной электростанции «Аккую». Отмечалось, что Вашингтон планировал конфисковать средства, но решил воздержаться от такой идеи в пользу заморозки, чтобы не усугублять отношения с Анкарой.

Пресс-служба российской государственной корпорации «Росатом», чьи слова приводит ТАСС, сообщает, что все выделенные средства в интересах проекта АЭС «Аккую» направлены на его реализацию и используются для оплаты работ подрядчиков, социальных и других выплат на территории страны.

Что касается замороженной суммы (официально в «Росатом» назвали её «несправедливо задержанной под влиянием третьих сторон»), о которой сообщало издание The Wall Street Journal, в корпорации отметили, что рассчитывают на разрешение данной ситуации. После того, как средства будут вновь доступны к использованию, их задействуют в целях реализации проекта по строительству первой атомной электростанции на территории Турции.