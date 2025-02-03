Средства поступили американской компании JPMorgan от «Газпромбанка».

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что на счету американской компании JPMorgan застряло два миллиарда долларов из России, которые были заморожены по решению Министерства юстиции Соединённых Штатов Америки. Предполагается, что данные средства предназначены для оплаты строительства первой атомной электростанции в Турции «Аккую».

По данным издания, в России и Турции договорились, что не попавший тогда ещё под санкции «Газпромбанк» выделит кредит на 9 миллиардов долларов для строительства атомной электростанции на турецком побережье. Российский банк смог перевести через JPMorgan и Citibank пять миллиардов долларов, однако следующий перевод суммой два миллиарда долларов уже был заморожен американским правительством, вероятнее всего, из-за введённых в ноябре 2024 года санкций против «Газпромбанка».

The Wall Street Journal отмечают, что изначально в Министерстве юстиции страны планировали конфисковать средства, но планы изменили, чтобы не испортить отношения с Турцией. Прошлая американская администрация была обеспокоена тем, что решение о конфискации могло бы подорвать все отрасли сотрудничества, начиная от обмена пленными и борьбы с терроризмом, заканчивая координацией действий по Сирии и сектору Газа.