Британский премьер Кир Стармер прибудет на неформальный саммит глав государств стран-участников ЕС, где изложит позицию Лондона.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер накануне неформального саммита глав государств стран-участников Европейского союза в Брюсселе сообщил о намерениях Лондона работать вместе с европейскими государствами над новыми санкциями против российских энергоносителей.

По словам главы британского правительства, он прибудет в Брюссель на вышеупомянутое заседание, чтобы изложить позицию Великобритании по санкционному давлению против российской экономики. Он подчеркнул, что давление будет направлено на доходы России от энергоносителей и компании, которые снабжают ракетные заводы (учитывая специфику ракетостроения, спектр может быть широким).

Стармер считает, что такие действия со стороны Лондона в совокупности с военной помощью Украине могут приблизить завершение российско-украинского конфликта.

Помимо прочего Кир Стармер планирует поднять на неформальном саммите тему того, как он видит партнёрство между Великобританией и Европейским союзом в сфере обороны и безопасности, в частности по вопросам борьбы с общими угрозами, трансграничной преступностью и нелегальной миграцией.