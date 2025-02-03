Предполагается, что агентство отправляло средства в организацию, которая их распределяла их по различным целям, в частности в Уханьский университет вирусологии, где исследовали коронавирус.

В начале декабря 2024 года Конгресс опубликовал отчёт, в котором сообщил, что COVID-19 имеет лабораторное происхождение, а над вирусом работали в Уханьском университете вирусологии (WIV), расположенном в Китае. При этом отмечалось, что данное учреждение получало финансовые гранты от Соединённых Штатов Америки, в частности в рамках USAID, все проекты которого были недавно остановлены Дональдом Трампом для их пересмотра.

Американский бизнесмен Илон Маск, возглавляющий Департамент эффективности правительства (DOGE), который участвует в аудите целесообразности всех программ финансирования в рамках USAID, сообщил, что данное агентство использовало деньги американских налогоплательщиков, финансируя исследования биологического оружия, в частности COVID-19.

Маск репостнул пост пользователя под никнеймом KanekoaTheGreat, в котором говорилось о том, что Соединённые Штаты Америки направили 53 миллиона долларов внешней поддержки организации EcoHealth Alliance, откуда их как раз таки перенаправили на повышение эффективности исследований WIV.

Ранее Илон Маск говорил о том, что Министерство финансов Соединённых Штатов Америки утверждают все запрашиваемые выплаты от федеральных агентств, даже если их получателем являются террористические или мошеннические организации.