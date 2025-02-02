С 4 февраля мексиканский импорт в штаты облагается 25-процентной пошлиной.

Сегодня стало известно, что американский президент подписал указ о введении пошлин на импортируемые Соединёнными Штатами Америки товары из Канады, Мексики и Китая. Мексика, в отличие от Канады, до недавних пор избегала данную тему и не анонсировала каких-либо ответных мер, как это делал канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Однако ситуация изменилась.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум на фоне принятого Дональдом Трампом решения сообщила, что поручила министру экономики страны реализовать так называемый «план Б», над которым работает мексиканское правительство. Она объяснила, что он включает тарифные и нетарифные меры по защите интересов Мехико.

«Ничего не делай силой, всё по разуму и праву», - добавила мексиканский президент.

Ранее Дональд Трамп официально связывал введение пошлин как возможную меру в случае, если власти Канады и Мексики не решат проблему нелегальной миграции и контрабанды запрещённых веществ на своей границе. Клаудия Шейнбаум подчеркнула, что мексиканские власти предприняли все меры для борьбы с контрабандой, приведя информацию об объёмах изъятых веществ с их наименованиями, а также сотрудничали с Трампом в вопросе депортаций с учётом новой миграционной политики Соединённых Штатов Америки. По этой причине мексиканский президент порекомендовала Вашингтону бороться с этими проблемами внутри своей страны, предотвращая трафик запрещённых веществ в штатах и наказывая виновных за отмывание денег.