Сейчас они составят 25% на канадские и мексиканские и 10% на китайские товары. Однако цифры могут вырасти.

Стало известно, что американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импортируемые товары из Канады, Китая и Мексики, о которых говорил ещё осенью после победы на президентских выборах. Тогда он называл условия, которые могут предотвратить введение пошлин, но в конечном итоге стало понятно, что Вашингтон просто заинтересован в их установлении ради повышения доходов и конкурентоспособности американских товаров. Официально пошлины вступят в силу с 4 февраля.

Канадские и мексиканские товары будут облагаться 25-процентной пошлиной, когда китайские - всего 10%. При этом, как отмечает издание Associated Press, тарифы на закупаемые у Канады энергетические ресурсы (нефть, газ и электроэнергия) составят не 25%, а 10%, поскольку Белый дом пытается свести к минимуму любое повышение цен на бензин или коммунальные услуги.

При этом советник Трампа по торговой политике Питер Наварро в комментарии CNN подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки могут увеличить установленные тарифы, есть власти одной из вышеупомянутых стран решат предпринять ответные меры. Примечательно, что в Канаде, которая надеялась избежать введения пошлин, ранее уже объявили о намерениях предпринять ответные меры.