В то же время он сообщил о готовности Оттавы ответить Вашингтону.

Предполагается, что с 1 февраля 2025 года Соединённые Штаты Америки установят ранее анонсированные 25-процентные пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики. В Оттаве изначально были обеспокоены данным решением, рассчитывая, что Вашингтон передумает, но этого не произошло. Издание Reuters уже писало о том, что влияние американских пошлин на Канаду достаточно существенно, ведь канадский экспорт в Соединённые Штаты Америки составляет около 75% от общего объёма продаж.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время своей пресс-конференции призвал канадцев готовиться к «трудным временам». Он считает, что для его страны наступил критический момент, на который Оттава готова ответить Вашингтону. При этом канадский премьер акцентирует внимание на том, что власти Канады не хотят прибегать к ответным мерам, но им приходится действовать из-за решений Дональда Трампа.

Трюдо пообещал, что канадский ответ Вашингтону будет «содержательный, сильный, разумный и немедленный». При этом политик заверил, что канадцам не о чём беспокоится, поскольку канадское правительство и другие правительственные структуры «прикрывают им спину».

Джастин Трюдо также отметил, что Канада предприняла все попытки для того, чтобы избежать установления Трампом новых тарифов. По его словам, канадские власти значительно усилили безопасность на границе с Соединёнными Штатами Америки, как того просил американский президент. Так, например, на этой неделе границу начнут патрулировать вертолёты для пресечения контрабанды запрещённых веществ.