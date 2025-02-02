Глава Приднестровья выразил благодарность председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Вчера глава Приднестровья Вадим Красносельский обратился к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, попросив её повлиять на правительство Молдавии, чтобы те в ближайшие сроки согласовали поставки европейского гуманитарного газа на левый берег Днестра. Он акцентировал внимание на том, что Кишинёв не провёл заседание по приднестровскому вопросу, из-за чего поставки были невозможными.

В обед 1 февраля Красносельский поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за приложенные оперативные усилия, которые помогли организовать заседание молдавской комиссии, запустившей первую партию европейского гуманитарного газа в Приднестровье. Позже он сообщил о возвращении электроэнергии и отопления в дома жителей региона, отметив, что Молдавская ГРЭС вернётся к генерации на европейском газе до конца дня.

При этом Вадим Красносельский подчеркнул, что поставки гуманитарного газа от Европейского союза лишь предоставляют Тирасполю время на решение энергетического вопроса. За это время он считает необходимым договориться с «Молдовагаз» о бесперебойных поставках при посредничестве российских компаний. Другой вопрос в том, согласятся ли в Молдавии способствовать таким поставкам и окажет ли Брюссель влияние на Кишинёв в случае отказа.

В приобретении европейского газа приднестровские власти по-прежнему не заинтересованы из-за его высокой стоимости. По крайней мере, в Тирасполе не поднимают данный вопрос, настаивая на поставках именно российских энергоносителей, которые достаются Приднестровью бесплатно в рамках гуманитарной помощи от Москвы.