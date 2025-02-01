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Nacvark
Глава Приднестровья попросил Урсулу фон дер Ляйен вмешаться и помочь с поставками газа
Он поблагодарил ЕС за предоставленную помощь, подчеркнув, что единственное препятствие на пути к возобновлению поставок - нерасторопность молдавских властей.

Известно, что Европейская комиссия выделила 30 миллионов евро на закупки природного газа для Молдавии и Приднестровья на европейском рынке. Предполагалось, что Кишинёв должен будет распределить средства так, чтобы поставки газа происходили как на правый, так и на левый берег Днестра, где располагается Приднестровье. При этом в Тирасполе настаивали на том, чтобы Брюссель самостоятельно распределил выделенные средства.

Глава Приднестровья Вадим Красносельский обратился к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, извинившись за вынужденное обращение в столь поздний час, тем самым указав на необходимость незамедлительного реагирования. Перед тем, как перейти к основной своей просьбе, он в очередной раз поблагодарил Европейский союз за выделение Тирасполю гуманитарного гаранта на закупку природного газа, что могло бы позволить возобновить поставки уже с 1 февраля 2025 года.

Как отметил Красносельский, на пути воплощения в жизнь пакета экстренной помощи от Брюсселя встала нерасторопность молдавских властей, которые не провели заседание по данному вопросу. По его словам, вчера Кишинёв должен провести заседание комиссии, которая должна была принять решение о транспортировке газа в Приднестровье, но по какой-то причине данный вопрос был вынесен на отдельное заседание в конце рабочего дня пятницы. Однако и это заседание в итоге не было проведено.

Вадим Красносельский просит Урсулу фон дер Ляйен лично вмешаться в данную ситуацию, оказав влияние на власти Молдавии, которые препятствуют реализации гуманитарного проекта Европейского союза по поставкам природного газа в Приднестровье для возвращения электроэнергии и отопления во все дома приднестровцев.

#евросоюз #приднестровье #урсула фон дер ляйен #вадим красносельский
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