Информацию подтвердил министр обороны страны Пит Хегсет, уточнив, что удар нанесён по горам Голис.

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social сообщил, что 1 февраля отдал приказ о нанесении Армией Соединённых Штатов Америки высокоточного удара по ячейке, дислоцируемой в Сомали. Он добавил, что целью ударов был старший планировщик ИГИЛ и другие.

Трамп объяснил, что прячущиеся в пещерах боевики угрожают Соединённым Штатам Америки и их союзникам. По его словам, в ходе проведённого авиаудара было ликвидировано большое количество боевиков и уничтожены пещеры, в которых они жили. При этом, как заверяет американский президент, мирное население не пострадало.

Дональд Трамп раскритиковал администрацию экс-президента Джо Байдена за то, что они не предприняли оперативных действий, расправившись с обнаруженной в Сомали угрозой.

Как уточняет издание Reuters, министр обороны страны Пит Хегсет подтвердил, что удар был нанесён по горам Голис. В материале Reuters присутствует комментарий от представителя канцелярии сомалийского правительства, где, как он утверждает, поддерживают решение Вашингтона.

*Исламское государство (ИГИЛ, ИГ) - запрещённая на территории России террористическая организация.