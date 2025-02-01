Прокуроров уволили прямым приказом, а агентам ФБР порекомендовали уйти в отставку самостоятельно, если они не хотят получить официальное распоряжение об увольнении.

В январе 2021 года сторонники Дональда Трампа, несогласные с итогам президентских выборов, штурмовали Капитолий, заморозив работу американского парламента на несколько часов. Ситуация вызвала ажиотаж, ведь фактически речь шла о провалившейся попытке вооружённого мятежа. Особо радикальные сторонники Трампа были задержаны правоохранительными органами и осуждены на десятки лет лишения свободы. Сам Дональд Трамп считает, что было чрезмерным привлекать к ответственности участников штурма, поскольку «это были люди, действительно любящие Соединённые Штаты Америки».

Издание Associated Press, ознакомившись со служебной запиской заместителя генерального прокурора Эмиля Бове, узнало, что в министерстве юстиции страны начались массовые кадровые чистки в отношении тех, кто принимал участие в делопроизводстве против причастных к штурму Капитолия в 2021 году.

По данным издания, Эмиль Бове через несколько дней после помилования Дональдом Трампом причастных к штурму издал приказ об увольнении сотрудников прокуратуры, которые вели дела против мятежников. Более того, в администрация Трампа потребовали списки задействованных в делопроизводстве агентов Федерального бюро расследований (ФБР, входит в состав министерства юстиции и подконтрольно генеральному прокурору). В список попали десятки высокопоставленных руководителей ФБР, которым порекомендовали уйти в отставку по собственному желанию, если они не хотят быть уволенными к понедельнику уже официальным приказом.