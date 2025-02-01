Американский президент не желает принимать активное участие в гарантировании безопасности страны.

Когда речь заходит о российско-украинском конфликте, актуальным вопросом является то, как предотвратить возобновление боевых действий. В Европе обсуждается возможность размещения миротворческого контингента войск на территории Украины, а также другие гарантии безопасности, которые Запад мог бы предоставить Киеву.

Однако, как пишет издание The Washington Post, американский президент Дональд Трамп не желает принимать участие в поддержке Украины впредь. Он считает, что именно Европа должна брать на себя обязательства, когда речь идёт о безопасности Украины.

В материале издания отмечают, что такой подход можно считать справедливым, ведь гораздо больше европейцев, чем американцев, считают Россию экзистенциальной угрозой для своей безопасности. По этой причине американский президент не желает, чтобы американские войска присутствовали на украинских территориях, как того хотят в Киеве.

В то же время The Washington Post акцентирует внимание на том, что Трамп требует от Европы выйти за рамки дозволенного, пытаясь убедить европейцев самостоятельно рисковать возможным столкновением с российской армии на территории Украины, то есть без участия Соединённых Штатов Америки. Такое требование можно назвать одним из самых сложных, которые предъявляли американские лидеры за последние десятилетия.