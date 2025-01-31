Об этом сообщает NPR, чей корреспондент побывал на одном из полигонов.

Корреспондент Национального общественного радио Соединённых Штатов Америки (NPR) Джефф Брумфил побывал в коридорах подземного полигона в штате Невада, где американское военное командование проводит испытания с целью имитации ядерного взрыва. Он пообщался с Дэвидом Фанком, который организовывает подобные испытания.

Сотрудник полигона сразу пояснил, что на протяжение десятилетий Вашингтон проводит свои испытания ядерного оружия исключительно в подземных туннелях, а в основном - в формате подкритических экспериментов. Под таким термином обозначают эксперименты, которые имитируют условия внутри ядерного оружия, но не вызывают цепной ядерной реакции, которая может стать неконтролируемой.

«Мы делаем это, потому что это безопасно», - добавил он.

Как стало известно Брумфилу, уже через несколько месяцев Соединённые Штаты Америки проведут подкритический эксперимент, в результате которого будет осуществлён подземный подрыв небольшого количества плутония в 91-сантиметровом сосуде. Отмечается, что целью подобных учений является оценка эффективности ядерного оружия и анализ того, нуждается ли оно в последующей модификации. Подобное испытание последний раз проводилось в октябре 2023 года, когда Государственная дума РФ отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Другой учёный-ядерщик из Лос-Аламосской национальной лаборатории Дон Хейнс, с которым пообщался корреспондент NPR, говорит о том, что Вашингтон не нуждается в проведении полноценных ядерных испытаний под землёй. Такой подход требует больших денег, усилий и времени, но в то же время нет актуальных вопросов, на которые нельзя получить ответ подкритическими испытаниями.

Однако, как подчёркивает Хейнс, в конечном итоге решение о подземных ядерных испытаниях принимают американские политики и генералы. По этой причине не исключено, что когда-то в подземном полигоне в Неваде, где сейчас проводят подкритические эксперименты с небольшим количеством плутония, будет взорвана ядерная бомба, ведь изначально все подобные сооружения создавались именно для этих целей.