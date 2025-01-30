Американский телеведущий ранее утверждал, что при Байдена разрабатывался план покушения на российского лидера.

Некоторое время назад американский телеведущий Такер Карлсон в своём подкасте The Tucker Carlson Show заявил, что администрация экс-президента Джо Байдена якобы готовила покушение на российского президента Владимира Путина. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию, подчеркнув, что не стоит ей доверять, пока Карлсон не предоставил какие-либо доказательства. В то же время некоторые российские официальные лица были обеспокоены таким заявлением, в частности спикер Государственной думы Владислав Володин, назвавший информацию «серьёзнейшей угрозой мировой безопасности», открывающей «прямой путь к началу ядерной войны».

Пресс-служба Государственной думы объявила, что от лица нижней палаты российского парламента было направлено обращение в Конгресс Соединённых Штатов Америки, а также Организацию Объединённых Наций (ООН) с требованием провести расследование в связи с заявлением Такера Карлсона о возможной подготовке покушения на Путина.

Инициатором заявления выступил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Стоит напомнить, что ранее Володин уже призывал воспринимать такие высказывания всерьёз, учитывая подготовку к нападению на премьер-министра Венгрии Виктор Орбана, покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и Дональда Трампа во время его предвыборной кампании.