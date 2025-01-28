Сделка была закрыта ещё в марте 2023 года.

Заместитель начальника Центрального штаба Вооружённых сил Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шадмани подтвердил приобретение Тегераном российских истребителей четвёртого поколения Су-35. Он подчеркнул, что всякий раз, когда это необходимо, иранское командование закупает оружие для усиления сухопутных, воздушных и морских сил.

Иранский генерал не озвучил, какое количество российских истребителей было приобретено, как и стоимость оборонного заказа.

При этом, как писало ещё в ноябре 2024 года издание Flug Revue, иранские власти договаривались о приобретении 25 истребителей, но объём заказанной авиационной техники возрос до 50 самолётов. Сумма контракта оценивается в 4,5 - 5 миллиардов долларов. Предполагается, что первые истребители были получены Ираном 18 ноября на закрытой церемонии на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре.

Стоит напомнить, что Иран является одной из стран, против которой ввели рекордное количество санкций. В 2020 году Совет безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) разрешил Тегерану закупать обычные вооружения, благодаря чему уже в марте 2023 года появилась информация о закрытии сделки по приобретению Су-35.