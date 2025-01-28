Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

По итогам вчерашнего заседания Европейского союза на уровне министров иностранных дел стран-участников, Верховный представитель сообщества по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас сообщила о принятом решении по ослаблению санкций против Сирии.

По словам главы европейской дипломатии, страны-участники достигли согласия по поводу санкционной политики в отношении сирийского государства. Своим решением Брюссель хочет дать толчок сирийской экономике, чтобы страна смогла снова встать на ноги. Каллас подчеркнула, что несмотря на быстрые решения по ослаблению санкций, в Европейском союзе в любой момент готовы изменить курс в пользу их усиления, если власти Сирии предпримут «неверные шаги».

Помимо этого Кая Каллас сообщила об увеличении Брюсселем гуманитарной помощи для Сирии, а также активизации усилий по восстановлению государства.

Ранее издание Reuters уже писало, что в Европейском союзе могут пересмотреть санкции против Сирии уже 27 января. Отмечалось, что санкционная политика Брюсселя по отношению к Дамаску будет зависеть от того, какие действия предпринимает новое сирийское правительство.