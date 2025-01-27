Окончательное решение планируют принять на заседании 27 января.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Европейский союз может отменить или смягчить санкции против Сирии, связанные с энергетической и транспортной сферами. Соответствующий вопрос станет темой обсуждений на заседании министров иностранных дел стран-участников сообщества 27 января 2025 года.

По данным источников издания, дипломаты из 27 стран-участников рекомендуют оперативно принять меры, направленные на снятие ограничений в сферах, которые важны для восстановления и стабилизации экономики Сирии. Дипломатические группы, работающие на Ближнем Востоке и Северной Африке, также рекомендуют обсудить возможность возобновления банковских и инвестиционных отношений с Дамаском.

Отмечается, что даже если соглашение будет достигнуто на запланированном заседании, снятие санкций будет поэтапным. В Европейском союзе регулярно будут проводить оценки того, позволяет ли текущая ситуация и действия сирийских властей продолжать процесс по смягчению санкций.

Несколько дней назад Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас уже говорила о том, что поэтапное снятие санкций против Сирии будет зависеть от действий сирийского правительства.