По мнению израильского премьера, американца оклеветали, ведь он друг Израиля.

Во время прошедшей инаугурации Дональда Трампа американский бизнесмен Илон Маск проявил заметную энергичность. Находясь в центре внимания, он сначала приложил руку к груди, а затем резко вскинул её вверх, чем вызвал бурю эмоций у окружающей его аудитории. Однако основная буря эмоций вылилась на него уже в социальных сетях, когда Маска обвинили в демонстрации нацистского приветствия. Сам бизнесмен был расстроен обвинениями, подчеркнув, что ему надоели фразы в духе «Вы все Гитлеры!».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил заступиться за Илона Маска, которого начали обвинять в антисемитизме. Глава израильского правительства опубликовал пост на своей странице в социальной сети X, заявив, что общественность оклеветала Маска. Более того, Нетаньяху назвал американца «большим другом Израиля».

По словам израильского премьера, американский бизнесмен посещал Израиль после событий 7 октября 2023 года. С тех пор, как утверждает Биньямин Нетаньяху, Илон Маск неоднократно и решительно поддерживал право Израиля на защиту от палестинских радикалов, которые, по его мнению, намерены лишить евреев своего государства.

Впрочем, по всей видимости, Илон Маск все равно ещё обеспокоен наложенным на него клеймом. На своей страницы в социальной сети X он пожаловался, что алгоритмы продолжают ему публиковать контент, связанный с его скандальным приветствием. В то же время бизнесмен сам выкладывает фотографию австрийского бодибилдера Арнольда Шварценеггера, позирующего в спортзале, чем сам не даёт сообществу забывать о скандальной ситуации.