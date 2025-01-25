В МИД Сирии оценили намерения Эр-Рияда.

После того, как в Сирии произошла смена власти, в Соединённых Штатах Америки приняли решение о смягчении введённых в отношении страны санкций. Американские власти сняли ограничения, связанные с операциями по энергетическим ресурсам и денежными переводами. Тем не менее, санкции всё же ещё действуют.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал ибн Фархан Аль Сауд сообщил, что Эр-Рияд ведёт диалог с Соединёнными Штатами Америки и Европейским союзом касаемо необходимости отмены санкций, введённых против Сирии после 2012 года. Он подчеркнул, что европейцам были отправлены чёткие сигналы и в Эр-Рияде рассчитывают на позитивные шаги в ближайшем времени.

В то же время министр иностранных дел Сирии Асаад аль-Шайбани на встрече с саудовским министром поблагодарил его за поддержку, также призвав международное сообщество снять санкции против его страны. Он подчеркнул, что введённые рестрикции отягощают жизнь сирийцев и препятствуют стабильности.

Сирию уже посещала делегация от лица Европейского союза. Однако тогда всё закончилось скандалом, ведь после встречи, на всех выложенных сирийскими властями фотографиях, где была министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, её силуэт заблюрили. Помимо этого сирийские чиновники отказались пожать руку немецкому министру, в отличие от её французского коллеги мужского пола.