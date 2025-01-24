Армянские власти по-прежнему не считают, что данный альянс способствует их безопасности.

Служба внешней разведки Армении опубликовала отчёт, в котором рассказывается о ситуации с безопасностью в мире, армяно-российских взаимоотношениях, региональной безопасностью на Южном Кавказе, а также по другим моментам, в частности по членству Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В отчёте службы говорится, что Армения в 2025 году не возобновит свою деятельность в рамках членства в ОДКБ. Объясняется данный прогноз тем, что оборонный блок не отреагировал на проблемы в регионе Южного Кавказа, которые стали причиной приостановления деятельности Еревана в его составе.

Армянская служба сочла руководство ОДКБ неспособными решить вышеописанную проблему, а авторитет структуры безопасности был подвергнут значительному сомнению. Более того, упоминается, что это может стать поводом для раздумий для других стран-участников блока.

Стоит напомнить, что Армения не принимает активное участие в делах ОДКБ, хотя де-юре является членом блока. Армянская армия не участвует в организованных военным блоком учениях, чиновники не выступают с какими-либо предложениями, а деятельность Еревана в целом ограничена лишь одобрением всех выдвигаемых руководством ОДКБ документов. Последнее делается лишь с той целью, чтобы не мешать другим странам участвовать в делах блока.