Однако регион продолжит отказываться от российских энергоносителей.

С 1 января 2025 года многие страны Европейского союза окончательно лишились доступа к получению дешёвого российского трубопроводного газа в связи с прекращением его транзита через Украину. Последние несколько лет европейские страны снижали потребление российских энергоносителей, хотя и не избавились от них на своём рынке полностью. Поиск альтернативы обошёлся Европе ростом цен на энергоносители.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что сейчас цены на электроэнергию в Европейском союзе выше, чем в Соединённых Штатах Америки и Китае. Однако, даже несмотря на рост цен, европейские страны должны полностью отказаться от российских энергоносителей - считает чиновник.

Урсула фон дер Ляйен напомнила, что в феврале Европейская комиссия предоставит энергетический план, который предусматривает полный отказ от российских энергоносителей. Реализация поставленной цели будет происходить в тесном сотрудничестве с Соединёнными Штатами Америки, обеспечивая тем самым закупки большего количества американского газа.

Помимо этого глава европейского исполнительного органа указывает на необходимость расширения инвестиций в энергетический сектор, а также «зелёные технологии».