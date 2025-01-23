Он возмутился тем, что западные страны говорят о каких-то договорённостях с Россией насчёт не вступления Украины в альянс, хотя все переговоры были без участия Киева.

Ещё с 2005 года украинские власти поднимали вопрос возможного вступления Украины в НАТО и Европейский союз. Если по евроинтеграции спустя двадцать лет есть какой-то прогресс, то с вступлением страны в североатлантический альянс всё иначе, ведь официально данный вопрос блокируется как минимум четырьмя странами военного блока - Соединёнными Штатами Америки, Германией, Венгрией и Словакией.

Владимир Зеленский в разговоре с журналистами возмутился тем, как Запад прежде вёл «не очень прозорливую политику», давая Киеву ложные обещания на вступление Украины в НАТО, хотя никаких конкретных действий спустя десятилетия предпринято не было. Более того, он считает, что неправильно вели себя и прежние украинские лидеры, которые давали народу ложные обещания по возможному вступлению Украины в НАТО. Украинский политик считает, что сложившаяся ситуация абсолютно нечестная по отношению к Украине.

Зеленский также недоволен тем, что при разговоре с западными странами они все ссылаются на имевшийся в 1990-х и 2000-х годах диалог с Россией, в ходе которого Запад гарантировал отказ от расширения на восток. Политик возмущён тем, что такие разговоры вели без Киева, хотя Украина независимая страна. По мнению украинского политика, позиция Соединённых Штатов Америки и Германии в диалоге с Россией оказалась проигрышной. При этом он акцентирует внимание на том, что большинство стран НАТО поддерживают членство Украины, но четыре вышеупомянутые страны выступают против такого шага.

Владимир Зеленский заключил, что если Дональд Трамп пригласит Украину в НАТО - решение поддержат все страны североатлантического альянса. Если американский президент не желает видеть украинцев в военном блок - этого не случится.