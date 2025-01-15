Она направлена на защиту критической инфраструктуры в акватории.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о запуске североатлантическим альянсом бессрочной операции Baltic Sentry («Балтийский часовой»), которая направлена на защиту важной инфраструктуры в Балтийском море. Основная причина запуска операции связана с многократными случаями с повреждением подводной инфраструктуры в акватории.

По словам главы североатлантического альянса, в ходе операции будут задействованы морские патрульные самолёты, фрегаты и флот военно-морских беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого в военном блоке работают над интеграцией национальных средств для усиления защиты важных объектов подводной инфраструктуры.

Рютте отметил правовой подход Финляндии к решению вопроса с угрозами со стороны судоходства. Теперь капитаны кораблей, проходящих в Балтийском море, должны осознавать, что угроза инфраструктуре стран-участников НАТО может обернутся высадкой на борт, арестом и конфискацией судна. Не стоит исключать, что морские патрули североатлантического альянса будут уделять особое внимание кораблям, которые причисляют к российскому теневому флоту. Особенно если учесть, что один из таких кораблей (Eagle S, приписан к Островам Кука) уже был арестован финскими властями.

Ранее уже была новость о том, что Швеция направит в Балтийское море три военных корабля и самолёт радиолокационной разведки. К аналогичной мере прибегла и Финляндия, направив два своих судна.