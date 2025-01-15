Будущий Шеф Пентагона ответил достаточно уклончиво: его ведомство будет поддерживать общегосударственные усилия спецпосланника по Украине Кита Келлога.

После победы на президентских выборах, Дональд Трамп номинировал на пост Министра обороны Соединённых Штатов Америки отставного военнослужащего Пита Хегсета. Такая кандидатура вызвала бурные обсуждения в Конгрессе, учитывая информацию о имевшейся алкогольной зависимости у Хегсета, а также отсутствие у него опыта работы на политических должностях. Тем не менее, вчера в Комитете Сената по вооружённым силам прошли слушания по утверждению кандидата на пост Шефа Пентагона, поскольку Трамп настаивает именно на данной кандидатуре.

На прошедшем заседании сенатор Ангус Кинг от штата Мэн выразил обеспокоенность, что в поданном комитету заявлении кандидата не было речи про планируемую политику в отношении Украины или России. Пит Хегсет объяснил сенатору, что политика в отношении российско-украинского конфликта является решением на уровне президента.

Хегсет добавил, что в Вашингтоне знают, «кто агрессор, а кто хороший парень». Он подчеркнул, что его команда хочет, чтобы российско-украинский конфликт завершился максимально выгодно для Украины. В то же время он акцентирует внимание на том, что конфликт, так или иначе, должен быть завершён.

Сенатор Кинг уточнил, означают ли слова Хегсета, что Соединённые Штаты Америки оставят Украину. Пит ответил коротко, сообщив, что если его кандидатуру утвердят, он обеспечит, чтобы Пентагон отыгрывал ключевую роль в общеправительственных усилиях по поддержке стратегии специального представителя Дональда Трампа по вопросам Украины Кита Келлога.

Таким образом Пит Хегсет дал понять, что окончательное решение касаемо поставок оружия Украине будет зависеть от решения Дональда Трампа и позиции Кита Келлога. Лично со своей стороны будущий Шеф Пентагона будет лишь способствовать усилиям политиков.

