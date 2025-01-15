На церемонии подписания присутствовали Госсекретарь США Энтони Бинкен и МИД Армении Арарат Мирзоян.

Ещё в июле 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщал о готовности повысить уровень отношений с Соединёнными Штатами Америки до стратегического партнёрства. Вчера стало известно, что соответствующий документ о повышении уровня отношений между странами разработан и вечером он будет подписан представителями государств.

Вчерашним вечером министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписал с государственным секретарём Соединённых Штатов Америки хартию о стратегическом партнёрстве. При этом непонятно, как будет развиваться сотрудничество между странами в будущем, учитывая, что подписание произошло за неделю до вступления в должность нового американского президента Дональда Трампа, который пока не определил свою политику в отношении Кавказа.

Во время церемонии подписания хартии, Блинкен подтвердил, что Вашингтон и Ереван создадут комиссию по стратегическому партнёрству, предоставив возможности для взаимодействия по ряду направлений - демократия, экономика, оборона и безопасности. Помимо этого между странами имеется сотрудничество в сфере энергетики, ведутся переговоры о развитии партнёрства в ядерной безопасности и атомной энергетики. Американские власти продолжат организовывать совместные учения с Арменией под наименованием Eagle Partner.

Ранее в Армении сообщили, что не планируют покидать Евразийский экономический союз, но параллельно рассматривают вопрос возможного вступления в Европейский союз.