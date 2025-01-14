Российские власти предупредили, что если Армения станет членом ЕС, то ей придётся покинуть ЕАЭС.

Не так давно армянское правительство поддержало законопроект, предполагающий запуск процесса вступления страны в Европейский союз (ЕС). Несмотря на то, что этот документ не приближает Ереван к членству в ЕС даже на шаг, в Кремле все равно прокомментировали действия армянской стороны. Российские власти предупредили, что если Армения станет членом ЕС, то ей придётся покинуть ЕАЭС, а это негативно отразится на стоимости в стране электроэнергии и продовольствия.

Министр экономики Армении Геворг Папоян на пресс-конференции опроверг намерения Еревана покидать ЕАЭС. Он объясняет, что его страна является членом данного экономического союза и правительство не рассматривает выход из него.

Как подчёркивает армянский министр, в Ереване хотят сохранить независимость. По его мнению, независимость предусматривает зависимость от нескольких государств, которые, в свою очередь, зависят от Армении. При таких обстоятельствах, как считает Папоян, Армения останется в безопасности, так как это может повлиять на экономики других стран.

В то же время Геворг Папоян обозначил, что в Ереване рассматривают членство в Европейском союзе как параллельный процесс с членством в ЕАЭС.