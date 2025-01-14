О планах страны присоединиться к «военному Шенгену» стало известно ещё в августе 2024 года. Сейчас её официально пригласили принять участие в программе.

В августе (официально - в сентябре) 2024 года стало известно о планах Швейцарии присоединиться к проекту Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO) в рамках программы «военной мобильности», известной ещё как «военный Шенген». Программа разработана в 2018 году и направлена на то, чтобы европейские страны и государства-участники НАТО стандартизировали процедуры для эффективной передислокации войск в случае необходимости.

Совет Европейского союза официально утвердил решение о приглашении страны к участию в программе, чтобы способствовать ускоренной переброске военизированных подразделений по европейскому континенту. Учитывая, что швейцарские власти ещё в прошлом году самостоятельно изъявили своё желание принять участие в программе, страна присоединится к ней.

Таким образом уже в ближайшее время Нидерланды, являющиеся координатором программы, ответят на запрос Швейцарии положительным решением. Для фактического присоединения страны к «военной мобильности» осталось закрыть лишь административные процедуры.

Впрочем, вряд ли Швейцария является той страной, чья инфраструктура представляет стратегическую важность для переброски европейских войск по Европе. В то же время в отдельных моментах использование швейцарской инфраструктуры может облегчить передислокацию войск.