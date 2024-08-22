Речь идёт о программах, направленных на расширение возможностей международного сотрудничества в области обороны.

По итогам заседания Федерального совета 21 августа 2024 года стало известно, что страна планирует принять участие в двух проектах Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO) - объединения, направленного на совместные оборонные проекты среди стран Европейского союза.

Несмотря на то, что Швейцария не входит в PESCO и Европейский союз, швейцарское правительство рассматривает возможность присоединения к общеевропейскому проекту «Военная мобильность» (также «военный Шенген»), который ставит перед собою цель облегчить передвижение войск и военной техники на территории стран, принимающих участие в программе. Помимо этого страна примет участие в проекте «Федерация киберзащиты», направленном на улучшение взаимодействия стран в вопросах киберзащиты.

Отмечается, что участие в данных проектах позволит Бёрну сохранить свой статус нейтрального государства, при этом приняв участие в расширении возможностей международного сотрудничества в области обороны, тем самым укрепив национальную обороноспособность страны.

Стоит напомнить, что Швейцария также принимает участие в поддержке практических всех антироссийских санкций, вводимых странами Запада как реакция на российско-украинский конфликт.