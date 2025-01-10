Россия считает это суверенным правом Армении, но в таком случае стране придётся покинуть ЕАЭС.

Вчера стало известно о поддержке армянским правительством законопроекта, предполагающего запуск процесса вступления Армении в Европейский союз. Премьер-министр страны Никол Пашинян также подчеркнул, что окончательное решение армянские власти могут принять только после проведения соответствующего референдума среди населения.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, признав, что евроинтеграция является суверенным правом Армении. Однако чиновник подчеркнул, что одновременное членство страны и в Европейском союз (ЕС), и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) является невозможным. Вице-премьер России Алексей Оверчук выступил с аналогичным заявлением, объяснив, что если Армения решит отказаться от членства в ЕАЭС в пользу вступления в ЕС, то в стране повысятся цены на продовольствие, электроэнергию и усложнятся экономические отношения с соседними государствами.

Дмитрий Песков добавил, что когда заходит речь о евроинтеграции, необходимо учитывать позицию ЕС. Он напоминает, что Турция тоже на протяжение многих десятилетий пыталась примкнуть к европейскому сообщество, но Брюссель не отвечает особой взаимностью.