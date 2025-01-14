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Nacvark
Bild: Идея покупки Гренландии возникла у Трампа из-за фальшивого письма от гренландского министра
Об этом пишет издание, ссылаясь на данные датской разведки.

Известно, что ещё в 2019 году тогдашний американский президент Дональд Трамп высказывался с идеей приобрести Гренландию. Тогда датские и гренландские власти назвали предложение абсурдным и ситуация в конечном итоге была забыта. Однако сейчас, когда Трамп готовится приступить ко второму президентскому сроку, амбиции политика, направленные на получение контроля над островом, вновь стали актуальными.

Издание Bild, ссылаясь на данные датской разведки, пишет, что сама идея покупки острова возникла у Дональда Трампа в 2019 году из-за поддельного письма, отправленного от имени тогдашнего министра иностранных дел Гренландии Ане Лоне Баггер. В этом письме гренландский министр якобы обратилась к американскому сенатору Тому Коттону, близкому союзнику Трампа, выразив благодарность за оказанную финансовую помощь, а также сообщила о намерениях Гренландии ускорить проведение референдума о независимости острова от Дании. Предполагается, что отправленное американскому сенатору письмо стало для Дональда Трампа сигналом о готовности гренландских властей рассмотреть более тесное сотрудничество при материальной поддержке со стороны Вашингтона.

Однако в конечном итоге выяснилось, что письмо было поддельным, а в Дании высмеяли предложение Трампа, из-за чего тогдашний американский президент отменили свой визит в Копенгаген. Кто стоит за отправкой фальшивого письма - непонятно, но датская разведка обвиняет в этом российские спецслужбы.

Ранее номинированный Трампом советник по вопросам национальной безопасности говорил о том, что решить вопрос с Гренландией дипломатическим путём станет проще после обретения островом независимости.

#сша #дональд трамп #гренландия
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