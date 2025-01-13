Он считает, что при сложившихся обстоятельствах цены на газ в Европе существенно вырастут.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире местного телевидения заявил, что Братислава будет оказывать давление на Киев, чтобы восстановить транзит российского газа через Украину. Он подчеркнул, что все действия будут в рамках работы технической группы по энергетике, сформированной после прекращения транзита энергоносителей через украинскую газотранспортную систему.

По мнению словацкого премьера, если Европа не будет работать над импортом определённого объёма российского газа, то европейцы станут свидетелями нехватки газа и огромного роста цен в регионе на энергоносители. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация может негативно отразиться на конкурентоспособности Европейского союза в сравнении с Соединёнными Штатами Америки и Китаем.

Фицо также напомнил, что из-за своего решения о прекращении транзита российского газа Киев теряет 800 миллионов евро, поступавших в украинский бюджет. Ущерб самой Словакии оценивается в 500 миллионов евро ежегодно. Тем не менее, словацкий политик акцентирует внимание на том, что если Украина готова отказаться от 800 миллионов евро за транзит российского газа, то некоторые политики в Европе могут пересмотреть свою позицию по поводу многомиллиардных запросов со стороны украинских властей.

Помимо этого Роберт Фицо выразил недовольство тем, что Владимир Зеленский ходит по Европе и просит деньги или шантажирует её лидеров. В свою очередь, Зеленский обвинил Фицо в том, что он сам отказался от предложенной Киевом компенсации финансовых потерь Словакии на фоне прекращения поставок российских энергоносителей.