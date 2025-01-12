Новая администрация рассчитывает на стабилизацию положения дел на поле боя, в противном случае будет проблематично вступить в те или иные договоренности.

На протяжение всего 2024 года в Соединённых Штатах Америки призывали Киев снизить мобилизационный возраст. Несмотря на все призывы со стороны Вашингтона, украинские власти расширили категорию лиц, подлежащих мобилизации, достаточно ограниченно, при этом снизив возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Уже осенью того же на этот счёт вновь возобновились обсуждения, ведь Вооружённые силы Украины по-прежнему испытывают серьёзные проблемы с человеческим ресурсом. В Киеве пока что отказываются ещё больше снижать возраст мобилизации, объясняя это нехваткой оружия.

Поставленный Дональдом Трампом на пост советника по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц в эфире ABC сделал заявление, в котором призвал Киев снизить мобилизационный возраст до 18 лет. По его словам, украинская армия испытывает настоящие проблемы с живой силой и они хотят, чтобы ситуация была решена, поскольку проблема не только в оружии, боеприпасах и низких зарплатах.

Уолтц подчеркнул, что новая американская администрация хочет увидеть стабилизации положения дел на поле боя, чтобы у них были возможности вступить в те или иные договорённости.

При этом Майк Уолтц назвал нереалистичной целью возврат Украиной своих территорий, учитывая ситуацию в зоне боевых действий. Он добавил, что Дональд Трамп признаёт эту реальность и аналогичным образом её должен признавать весь мир.