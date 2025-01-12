В МИД РФ назвали это «выжженной землёй», которая достанется новоизбранному американскому президенту Дональду Трампу.

Недавно Соединённые Штаты Америки ввели новый пакет санкций против энергетического сектора России, который уже успели назвать наиболее значимыми за последние годы. Действующий американский президент Джо Байден даже не исключил, что из-за данных санкций в его стране возрастёт цена на бензин, но всё же, по его словам, вред для российской экономики окажется значительнее.

Министерство иностранных дел России прокомментировало ситуацию с введёнными Вашингтоном санкциям, назвав их «выжженной землёй», которая достанется новоизбранному американскому президенту Дональду Трампу. Подчёркивается, что Трамп не сможет отменить данные санкции без одобрения Конгресса.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства считают, что Белый дом предпринял попытку нанести ущерб российской экономике даже ценой риска дестабилизации мирового рынка. Отмечается, что в жертву приносят интересы как Соединённых Штатов Америки, так и их европейских союзников, которые вынуждены переключаться на более дорогие американские поставки.

Стоит понимать, что отмена санкций через Конгресс потребует двухпартийной поддержки, поскольку Республиканская партия хоть и обладает большинством в нижней палате, но далеко не все конгрессмены-республиканцы проголосуют за отмену санкций по первому зову Трампа. Отмена санкций будет возможна только в том случае, когда обе партии будут заинтересованы в этом, на фоне договорённостей.