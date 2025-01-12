Политик занимает данный пост с 2014 года и обещал покинуть должность в 2028 году.

С 2014 года Реджеп Тайип Эрдоган является президентом Турции. В 2023 году политика переизбрали на второй срок, который продлится до 2028 года. С тех пор Эрдоган говорил, что не намерен выдвигаться на третий президентский срок, а руководство над страной должно достаться новому поколения. Однако впервые с уст турецкого президента прозвучало заявление, которое опровергает ранее сказанные им слова.

Вчера Эрдоган посетил митинг своей Партии справедливости и развития, где встретился с популярным турецким певцом Ибрагимом Татлысесом. Артист поинтересовался у политика, готов ли он вновь выдвинуться на пост президента. Эрдоган ответил словами: «Если ли ты за, то и я за», а Татлысес отметил, что народ получил от турецкого президента обещание.

В СМИ расценили данные слова, как первое заявление Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что он не исключает участие в президентских выборах 2028 года.

Так или иначе, Конституция Турции устанавливает ограничение в два президентских срока срока. В таком случае переизбрание Эрдогана на третий президентский срок возможно лишь в случае проведения досрочных президентских выборов или внесения соответствующих поправок в основной закон страны.