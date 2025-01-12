Зурабишвили: США помогут нам вырвать Грузию из когтей «северного недруга».

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили в рамках своего турне по стране посетила город Зугдиди, где встретилась со сторонниками. Во время данной встречи она заявила, что поедет в Вашингтон, где у грузинской оппозиции много друзей, у которых «болит сердце» за Тбилиси. Речь шла об инаугурации новоизбранного американского президента Дональда Трампа 20 января 2025 года, куда грузинского политика пригласил конгрессмен-республиканец Джо Уилсон.

По её словам, Соединённые Штаты Америки помогут оппозиции «вырвать Грузию из когтей» северного недруга (имеется ввиду Россия, расположенная на севере от грузинского государства).

Помимо этого Зурабишвили призвала грузинский народ продолжать уличные протесты по всей стране, чтобы привлечь внимание международного сообщества. Она подчеркнула, что помощь извне требуется из-за внутреннего протеста в стране.

Ранее Саломе Зурабишвили сообщила, что переезжает в новый офис, который станет продолжением президентского дворца. Она объяснила, что по-прежнему будет исполнять президентские функции, но уже в другом кабинете, поскольку не признаёт прошедшие парламентские выборы и состав парламента, который 100% голосов утвердил нового президента Михаила Кавелашвили.