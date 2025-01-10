Полномочия экс-президента истекли, президентский дворец она покинула, но на этом история не закончилась.

С 29 декабря 2024 года президентские полномочия в Грузии перешли Михаилу Кавелашвили, который сменил на этой должности Саломе Зурабишвили. Изначально экс-президент отказывалась покидать президентский дворец, считая себя легитимным главой государства, но впоследствии всё же покинула его из-за угрозы ареста. Однако на этом история не закончилась.

Саломе Зурабишвили объявила, что продолжит исполнять обязанности президента, но уже в другом офисе. Политик подчеркнула, что её новый офис является «продолжением президентского дворца Орбелиани», поэтому она «президент и будет президентом».

Экс-президент Грузии в очередной раз назвала действующий состав парламента и правительства нелегитимным, а прошедшие в октябре парламентские выборы - «украденными» у народа. Зурабишвили возмущена и тем, что в один момент все государственные институты фактически оказались в руках правящей партии «Грузинская мечта».

По мнению грузинского политика, единственный выход из ситуации - проведение новых парламентских выборов. В свою очередь, Саломе Зурабишвили подтвердила, что будет присутствовать на инаугурации новоизбранного американского президента Дональда Трампа и проведёт встречи, так как Грузии необходимы союзники, чтобы выйти из кризиса.