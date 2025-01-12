Он утверждает, что в Америке действуют «определённые силы», подрывающие демократические институты Запада.

Действующий немецкий канцлер Олаф Шольц, выступая на съезде Социал-демократической партии Германии, заявил, что наступил «чертовски серьёзный» период времени, когда никто не может быть уверен, как будут развиваться отношения Соединённых Штатов Америки с Европой в ближайшие годы. Он отметил, что подобное ещё недавно было сложно представить.

По словам главы немецкого правительства, сейчас в Соединённых Штатах Америки действуют «определённые силы», работающие над тем, чтобы подорвать демократические институты Запада. Ситуацию Шольц оценил как беспрецедентную, подчеркнув, что события последних недель и месяцев радикально меняют привычную карту мира, в частности касаемо трансатлантических отношений.

Олаф Шольц признал, что различные богатые бизнесмены и медиа-личности давно не ценят социал-демократическую повестку, к чему социал-демократы привыкли ещё с позапрошлого века. Однако особенно его настораживает действия американского бизнесмена Илона Маска, который начал активно агитировать немцев голосовать за ультраправую политическую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), называя её «последним шансом» для спасения Германии. Он утверждает, что данная партия работает на укрепление связей с Россией и призывает к разрыву трансатлантических отношений.

Шольц добавил, что не планирует встречаться с Маском и завоёвывать его расположение, заключив: «Правило таково: не корми тролля».