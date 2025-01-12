При этом отказываться от острова в Копенгагене не намерены.

Издание Axios, ссылаясь на собственные источники, пишет, что недавно власти Дании направили новой администрации избранного американского президента Дональда Трампа личное сообщение, в котором сообщили о готовности обсудить повышение безопасности в Гренландии. В то же время в Копенгагене хотят разъяснений насчёт недавних заявлений Трампа о необходимости установления контроля Вашингтона над территорией острова.

По данным издания, датские власти хотят избежать «публичного столкновения» с новой американской администрацией, когда она приступит к своим обязанности. При этом датчане информируют американцев о том, что Гренландия хоть и не продаётся, но они готовы обсуждать любой другой запрос Соединённых Штатов Америки, в частности по наращиванию присутствия американских войск.

Датское правительство заинтересовано в том, чтобы решить спорный насчёт острова не публично, сойдясь на позиции, которая будет приемлема обеим сторонам: Копенгаген может удовлетворить запросы Соединённых Штатов Америки в сфере безопасности, а Гренландия так и останется в составе Дании.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде уже дал понять, что жители острова не желают быть зависимыми от Соединённых Штатов Америки или Дании. В то же время гренландское правительство готово обсуждать с Вашингтоном их инвестиции в добычу полезных ископаемых, разработку важных минеральных ресурсов.