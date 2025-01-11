Гренландские власти настаивают на обретении независимости от Королевства Дания.

На протяжении длительного времени в Гренландии существуют сторонники обретения островом независимости, то есть его выхода из состава Королевства Дания. Среди таких сторонников - премьер-министр Муте Эгеде, который планирует провести среди населения референдум на этот счёт.

В этот раз гренландский премьер выступил на совместной конференции с датским коллегой Метте Фредериксен, сообщив, что сохранение статус-кво невозможно, а Гренландия должна получить собственный голос. Он подчеркнул, что гренландцы не хотят быть в составе Королевства Дания или Соединённых Штатов Америки.

На этой же конференции Фредериксен выразила мнение, что если Гренландия останется в составе Дании, то им вместе удалось бы быть сильнее на глобальной арене. Тем не менее, она признала, что стремление гренландцев к независимости является законным и понятным, а интерес американцев к территории - вполне позитивный.

Вполне вероятно, что в ближайшие годы Гренландия обретёт независимость от Королевства Дания, тем самым получив самостоятельность в представлении своих интересов на международной арене. Другой вопрос в том, углубит ли новообразованное самостоятельное государство свои связи с Соединёнными Штатами Америки. Министр иностранных дел страны Вивиан Мотцфельдт ранее уже говорил, что с нетерпением ждёт контакта с новой американской администрацией, в частности по вопросу добычи полезных ископаемых, разработки важных минеральных ресурсов. Учитывая, что население Гренландии всего 60 тысяч человек, а её армия ограничивается 60 военнослужащими, вполне вероятно, что Вашингтон хоть и не овладеет данной территорий, но расширит своё присутствие в её экономическом и военном пространстве.