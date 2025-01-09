Тирасполь объяснил, что не имеет долга за газ перед Москвой.

С 1 января 2025 года Молдавия перестала получать российский газ. Связано это с задолженностью молдавских властей на сумму 709 миллионов долларов перед «Газпромом», которую в Кишинёве не признают. Впрочем, даже в случае, если бы никакого долга не было, поставки российского газа все равно прекратились, ведь Украина перестала оказывать транзитные услуги России для доставки её энергоносителей в Европу.

Глава Приднестровья Вадим Красносельский прокомментировал ситуацию, в очередной раз напомнив, что Тирасполь не имеет долга за газ перед Россией, в отличие от молдавской компании «Молдовагаз». По его словам, поставляемый в Приднестровский регион российский газ был частью гуманитарно-технической помощи, оказываемой России, за что чиновник благодарен Москве. Объёмы помощи раскрывать он отказался.

В то же время он призвал Молдавию решать проблему с её задолженность перед «Газпром», подчеркнув, что сейчас молдавские власти не стремятся идти на диалог с российской стороной для решения вопроса.

Впрочем, сейчас ситуация слаживается таким образом, что Молдавия компенсирует дефицит в энергетической системе при помощи поставок электроэнергии из Румынии, Украины и других соседних стран. В Приднестровье ситуация гораздо сложнее и Красносельский признаёт, что прямо сейчас речь идёт о гуманитарной катастрофе, которая лишь набирает обороты, хотя Тирасполь пытается её сдерживать, не допуская крайне негативных последствий. Так или иначе, для Приднестровья ситуация складывается не лучшим образом: приднестровские власти не намерены закупать европейский газ по высоким ценам, в Молдавии не планируют решать вопрос с «Газпром» насчёт поставок российского газа, а даже при наличии такого желания это больше невозможно по техническим причинам.