Китайский оператор Shandong Port Group, управляющий портовой инфраструктурой в провинции Шаньдун, ввёл ограничения для попавших под американские ограничения танкеров.

Страны Европейского союза и Соединённые Штаты Америки постепенно вводят новые ограничения против так называемого «российского теневого флота», который перевозит нефть, не соблюдая при этом западные санкции. С октября по декабрь американские министерство финансов ввело санкции против 35 танкеров, признанных частью теневого флота.

Издание Reuters пишет, что крупнейший нефтяные порты Китая присоединяются к американским санкциям и перестают оказывать портовые услуги для российских танкеров, попавших в санкционные списки Соединённых Штатов Америки. По данным издания, крупный портовой оператор Китая Shandong Port Group, управляющий портовой инфраструктуру в провинции Шаньдун, присоединился к санкциям.

Это означает, что теперь обслуживаемые оператором китайские порты запрещают швартоваться, разгружаться или предоставлять портовые услуги танкерам, попавшим под американские рестрикции. Отмечается, что ограничения затронут пятый по объёму грузов китайский порт Циндао, а также не менее значимые в Жичжао и Яньтай.

Учитывая, что провинция Шаньдун, которую обслуживает Shandong Port Group, импортировала в 2024 году 17% поставляемой в Китай нефти, такое решение может сказаться на ходе закупок российской нефти Пекином. Российские танкеры будут вынуждены пришвартовываться и разгружаться в других портах, где их готовы принять.