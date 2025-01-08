Глава датского правительства подчеркнула, что остров не продаётся.

Известно, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп считает Гренландию (автономный регион в составе Дании) важной для экономической и национальной безопасности Соединённых Штатов Америки. Политик считает жизненно необходимым установление американского контроля над островом, который он пообещал защищать от российских и китайских кораблей.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прокомментировала намерения Трампа установить контроль над Гренландией. Она сразу подчеркнула, что остров не продаётся, а в Копенгагене считают его принадлежащим исключительно гренландскому народу.

Глава датского правительства разделяет рост заинтересованности Вашингтона к Гренландии. Однако в то же время датские власти не могут себе представить применение военной силы для решения данного вопроса. Экономическое давление или принуждение с помощью финансовых средств Фредериксен также не считает наилучшим способом продвижения в отношениях между странами.

Ранее Дональд Трамп не смог пообещать, что Соединённые Штаты Америки откажутся от военного или экономического принуждения для решения вопроса с Гренландией и Панамским каналом. Он признал, что может возникнуть ситуация, в которой американские власти предпримут все необходимые меры.