Некоторое время назад новоизбранный американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты Америки имеют право потребовать контроль над Панамским каналом, если панамские власти продолжат осуществлять несправедливую по отношению к Вашингтону тарифную политику. Помимо этого политик указал на важность Гренландии (автономный регион в составе Дании) для национальной безопасности его страны.
Сейчас же Трамп выступил с новым заявлением во время пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Журналисты обратились к новоизбранному американскому президенту с вопросом, может ли он гарантировать, что вопрос с Гренландией и Панамским каналом будет решён без экономического или силового принуждения со стороны американских властей.
Политик отказался исключать такой исход, признав, что ситуация может потребовать каких-либо мер со стороны Вашингтона. Он также подчеркнул, что оба региона нужны Соединённым Штатам Америки для обеспечения экономической безопасности.
Ранее уже была новость о том, что Дональд Трамп-младший отправился в Гренландию с американской делегацией. Он пообщался с местными жителями, посетив достопримечательные места на острове и повторил риторику своего отца касаемо необходимости установления контроля над регионом.