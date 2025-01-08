Он подчеркнул, что данные регионы нужны США для экономической безопасности.

Некоторое время назад новоизбранный американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты Америки имеют право потребовать контроль над Панамским каналом, если панамские власти продолжат осуществлять несправедливую по отношению к Вашингтону тарифную политику. Помимо этого политик указал на важность Гренландии (автономный регион в составе Дании) для национальной безопасности его страны.

Сейчас же Трамп выступил с новым заявлением во время пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Журналисты обратились к новоизбранному американскому президенту с вопросом, может ли он гарантировать, что вопрос с Гренландией и Панамским каналом будет решён без экономического или силового принуждения со стороны американских властей.

Политик отказался исключать такой исход, признав, что ситуация может потребовать каких-либо мер со стороны Вашингтона. Он также подчеркнул, что оба региона нужны Соединённым Штатам Америки для обеспечения экономической безопасности.

Ранее уже была новость о том, что Дональд Трамп-младший отправился в Гренландию с американской делегацией. Он пообщался с местными жителями, посетив достопримечательные места на острове и повторил риторику своего отца касаемо необходимости установления контроля над регионом.