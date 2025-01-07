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Nacvark
Дональд Трамп-младший вместе с американской делегацией отправился в Гренландию
Визит будет частный, встреч с гренландскими властями не запланировано.

Министр иностранных дел Гренландии Миннгуак Клейст в разговоре Bloomberg сообщил о прибытии американской делегации в город Нуук. К делегации присоединится Дональд Трамп-младший, известный по прозвищу «Дон», который прибудет на остров уже сегодня (по московскому времени - ближе к вечеру).

Гренландский министр подчёркивает, что визит будет частным и никакие официальные встречи с местными властями не были запланированы. Клейст также опроверг, что перенос встречи премьер-министра Гренландии Муте Эгеде и короля Дании Фредерика X связан с визитом сына Трампа, назвав ситуацию «чистым совпадением».

Дональд Трамп тоже успел опубликовать пост на своей странице в социальной сети Truth Social, подтвердив, что в Гренландию прибудет американская делегация с его сыном Доном. Они планируют посетить на острове различные важные и памятные места.

Трамп также добавил, что Гренландия - неимоверная место, а её население получит большую пользу, если остров когда-то станет частью Соединённых Штатов Америки: «Мы будем защищать его и лелеять от очень жестокого внешнего мира». Всё это на фоне ранних заявлений, в которых политик называл остров важным для национальной безопасности его страны.

#сша #гренландия
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13:21
поехали прикупить остров, а то на старый засрали и не помещаются
Дональд Трамп-младший вместе с американской делегацией отправился в Гренландию
OhOtNiChEk
13:20
Просто вырви глазная и мозго сносная статья. Каждый абзац - одно и то же. Надеюсь у автора за нее снимут вознаграждение а не начислят.
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