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Nacvark
Bloomberg: Байден может запретить разработку нефтегазовых месторождений в прибрежной зоне США
Такое решение положительно воспримут эко-активисты, но оно противоречит стратегии Трампа по активизации поиска новых месторождений ресурсов.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что действующий американский президент Джо Байден намерен объявить 6 января о запрете на разработку новых морских нефтегазовых месторождений в прибрежной зоне страны, то есть у побережья Атлантического и Тихого океанов.

По данным издания, данное решение не затронет разработку месторождений в Мексиканском заливе. Месторождения в данном регионе обеспечивают около 14% производства нефти и газа в стране. Тем не менее, запрет Байдена на бурение в прибрежной зоне всё же затронет площадь около 2,5 миллионов квадратных километров.

Данное решение получит поддержку среди эко-активистов, но противоречит стратегии новоизбранного американского президента Дональда Трампа, который хочет начать массовый поиск новых месторождений для удешевления нефти и газа. Американское издание Washington Examiner вовсе считает, что план Байдена нанесёт ущерб национальным интересам Соединённых Штатов Америки и союзникам Вашингтона. Упоминается заявления Владимира Зеленского, который выражал надежду на наращивание поставок американского газа в Европу, ведь это позволит устранить последствия в виде больших цен на энергоносители на фоне отказа от импорта из России.

#сша #байден
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