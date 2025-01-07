Белорусский чиновник также опроверг, что Лукашенко как-либо извинялся перед Зеленским за ввод войск на территорию Украины через территорию Белоруссии.

Недавно Владимир Зеленский в интервью у американского подкастера Лекса Фридмана сообщил, что белорусский президент Александр Лукашенко во время их телефонного звонка в первые дни российско-украинского конфликта, якобы извинялся за использование территории Белоруссии российскими военными для наступления на Киев.

Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт прокомментировала данное заявление, сообщив, что разговор между украинским и белорусским президентами в первые дни конфликта состоялся исключительно из-за эмоциональной реакции младшего сына Лукашенко - Николая, у которого в телефоне был личный контакт Зеленского.

По словам белорусского чиновника, Лукашенко в первую очередь объяснял Зеленскому, что конфликт развернулся на территории его страны и ему больше всех, нести ответственность за гибель людей. По этой причине белорусский президент призвал Киев сесть за стол переговоров, что впоследствии и произошло в формате трёх переговорных раундов.

Что касается извинений, то, как утверждает Эйсмонт, Александр Лукашенко их не приносил, поскольку ему не за что извиняться.

В октябре 2024 года Лукашенко заявил, что Белоруссия не предоставляла России территорию для наступления российской армии на Киев. Он объяснил, что в стране проходили учения и после того, как они завершились, российские военные последовали на свою территорию, а затем в какой-то момент завернули на Киев.