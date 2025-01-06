Произошло это на фоне её визита в Дамаск, который уже успел оскандалиться: министру не пожали руку и заблюрили на всех фото.

Недавно министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вместе с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро посетила Дамаск, чтобы обсудить взаимоотношения с новым сирийским правительством от лица всего Европейского союза. Без скандальных ситуаций не обошлось: немецкому министру не пожали руку и заблюрили на всех опубликованных местными представителями власти фотографиях.

На фоне этого Бербок в комментарии немецкой медиагруппе Funke поставила ультиматум Дамаску, если новые власти желают получать помощь в восстановлении на уровне Европейского союза. Политик требует, чтобы в стране уважали права женщин.

По словам немецкого министра, если в стране женщины не будут безопасности, то миллионы хорошо образованных сирийцев, проживающих в Европе и в которых нуждается Сирия, не вернутся на родину для её восстановления. Она считает, что требовать соблюдения прав женщин в таких условиях - жёсткая реальная политика.

Анналена Бербок подчеркнула, что Европейский союз не станет финансировать «исламистские структуры» в Сирии, о чём она дала понять местным властям. Министр объяснила, что её требования вполне очевидны: чем сильнее подавляют права женщин, тем авторитарнее и радикальнее становится общество, а тот, кто лишает прав половину населения (в данном случае - женщин), навряд ли будут уважать другие этнические и религиозные группы.