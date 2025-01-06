Помимо этого силуэт немецкого министра заблюрили на совместной фотографии, опубликованной в сирийских соцсетях.

Известно, что вчера в Дамаск прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро. Они планировали от имени Европейского союза обсудить перспективы работы с новым сирийским правительством, в частности касаемо прав женщин, учитывая религиозную специфику в стране. Фотография из сирийских сетей, где Бербок (слева) заблюренаПозже в сети были опубликованы кадры, где лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической организацией) Абу Мухаммад аль-Джулани стоит рядом с Бербок и Барро. Нюанс в том, что сирийских сетях фотография была опубликована с некоторыми изменениями: немецкий министр была ретуширована, как и сопровождавшие её переводчицы. В то же время силуэт французского министра никто не скрыл.

Помимо этого издание Die Welt опубликовало видео, на котором представители нового сирийского правительства отказались жать руку Анналене Бербок. Несмотря на то, что Коран не запрещает рукопожатия между мужчиной и женщиной, по всей видимости, в рядах ХТШ это не приветствуется.

Стоит отметить, что во время президентства Башара Асада его жена Асма неоднократно появлялась на публике без хиджаба, а местные телеканалы не пытались скрыть её силуэт.